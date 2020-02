Serie B: Frosinone e Spezia fanno valere il fattore campo

Sabato 1 febbraio ore 15:00

Frosinone-Entella 1-0 Dionisi (F) 57′

Livorno-Ascoli 0-3 Trotta (A) 7′ 94′, Morosini (A) 47′

Spezia-Pordenone 1-0 Ricci (S) 69

Trapani-Cittadella 0-3 Proia (C) 25′, Diaw (C) 54′, Pavan (C) 87′

Frosinone-Entella. La prima occasione arriva all’8′ col tentativo di Dionisi largo non di molto. Al 15′ Paolucci si esibisce in una sforbiciata alta di pochissimo. Col passare dei minuti i ciociari cercano il vantaggio e al 35′ Ciano si avventa sul pallone teso di Tabanelli mancando però l’impatto con la sfera di un niente così al duplice fischio squadre a riposo senza reti. Nei secondi 45 minuti la formazione frusinate sblocca il punteggio con Federico Dionisi che ribadisce in rete la sfera dopo il palo colpito da Ciano,. L’Entella non riesce mai a creare pericoli alla retroguardia frusinate così i padroni di casa amministrano il vantaggio fino al triplice fischio aggiudicandosi la vittoria.

Livorno-Ascoli. La sfida si sblocca al minuto 7 con Trotta che supera Bogdan in dribbling e poi trafigge Leali col mancino. Passano 2 minuti e Scamacca solo in area cerca la soluzione di potenza respinta dal portiere di casa. Al 22′ Braken all’altezza del dischetto del rigore cerca la rovesciata mancando il bersaglio. Al 33′ Viviani direttamente su calcio di punizione lascia partire un siluro che impegna seriamente Leali chiudendo il primo tempo col vantaggio bianconero. Nella ripresa Morosini raddoppia le marcature con un bellissimo destro al volo sul quale Plizzari non riesce a opporsi. Al 53′ Leali si dimostra provvidenziale con un doppio intervento sul missile di Viviani e sul successivo colpo di testa di Rocca. Nel finale Trotta sigla la personale doppietta col destro a incrociare che chiude la contesa con la vittoria bianconera.

Spezia-Pordenone. Il primo brivido arriva al 15′ con la girata a incrociare di Ciurria ma Scuffet con un intervento provvidenziale salva tutto. Al 22′ Marchizza scatta sulla sinistra e crossa per Ragusa solo sul secondo palo ma Burrai in ripiegamento difensivo evita guai seri. Al 35′ Nzola scambia con Gyasi e si presenta in area ma spreca tutto calciando alle stelle da ottima posizione, così al duplice fischio si va a riposo ancora fermi sullo 0-0. Nella seconda frazione Nzola serve sulla corsa Gyasi che solo in area vanifica lo sforzo del compagno calciando in curva da posizione invitante. Al 69′ spezzini in vantaggio col siluro mancino di Matteo Ricci sul quale Di Gregorio non può nulla. Nel finale non arriva la reazione del Pordenone così al triplice fischio i padroni id casa si aggiudicano la contesa.

Trapani-Cittadella. Al 19′ i siciliani sfiorano il vantaggio con l’incornata di Svandberg larga di un soffio. Al 25′ gli ospiti sbloccano il punteggio con Proia che dopo un inserimenti con i tempi giusti batte Carnesecchi col mancino. Al 38′ sugli sviluppi di un corner la sfera arriva Colpano che di testa difetta in precisione mancando lo specchio, la reazione del Trapani non arriva così si va a riposo sull’1-0 veneto. Nel secondo tempo arriva il raddoppio del Citta con Diaw che presentatosi grazie all’assist di Proia a tu per tu col portiere non sbaglia, col passare dei minuti i siciliani non riescono a reagire così gli ospiti amministrano il possesso palla. Nel finale arriva il tris del Citta col facile tap-in di Pavan che chiude definitivamente il match sul 3-0.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 50-Pordenone 35-Crotone 34-Frosinone 34-Cittadella 33-Salernitana 32-Spezia 31*–Entella 31-Chievo 30-Perugia 30-Ascoli 30-Pescara 29-Pisa 29-Juve Stabia 28-Venezia 24-Empoli 24-Cremonese 23*-Cosenza 20-Trapani 19–Livorno 13

*Una gara da recuperare l’11 febbraio alle ore 21:00