Montervino: “La Sampdoria non mi ha impressionato, si può battere”

Le parole dell’ex capitano del Napoli,Francesco Montervino sulla sfida contro la Sampdoria:

“Questa è una gara alla portata degli azzurri.Ho visto le ultime uscite dei blucerchiati e devo dire che non mi hanno particolarmente impressionato.Se scenderà in campo il Napoli visto contro Lazio e Juventus si potrà fare risultato senza problemi.E’ chiaro che non bisogna mai sottovalutare l’avversario.In particolare bisogna fare attenzione alla coppia Gabbiadini-Quagliarella,due ex, che sicuramente vorranno fare bene”.