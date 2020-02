Con Demme e Politano il 4-3-3 di Gattuso sarà più fluido

Aveva bisogno di un centrale di centrocampo come Demme, un Gattuso dicono in molti, forse più un Ambrosini vista la buona capacità del tedesco nella distribuzione del gioco. Acquisto azzeccato; Lobotka è una alternativa (forse qualcosa di più) in un reparto che aveva la necessità di giocatori di un certo livello; Politano alzerà la velocità del gioco d’attacco e porterà il tecnico a consolidare il 4-3-3. Come detto per altre squadre, il Napoli si è portato avanti con Petagna (meno classe ma più potenza di Milik) e con un marcatore come Rrahmani per la prossima stagione.Fonte: CdS