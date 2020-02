Di Lorenzo continua a correre: Ora il Napoli ma all’orizzonte c’è Euro2020

LA CHICCA

Esibendosi in tale posizione nel tempio di Anfield, senza fare la benché minima piega, clonando Callejon (cosa non da poco), regalandosi inoltre un assist per il vantaggio di Mertens (pareggerà Lovren) a mo’ di ciliegina sulla sontuosa prestazione. Ebbene, stavolta Di Lorenzo – con un Maksimovic recuperato appieno e pronto a (ri)affiancare Manolas contro la Samp – è destinato con tutta probabilità a tornare al punto di partenza.

A ritrovare cioè quella corsia di destra che resta obiettivamente la preferita, lì dove può scatenarsi a dovere, riprendendo inoltre la “caccia” a un posto fra i prescelti di Mancini per i prossimi europei. E con quel gol (alla Juve), i 4 assist a corredo, ma soprattutto come primo azzurro per minuti in campo (2520) – saltando solo il Lecce e facendole tutte dall’inizio alla fine ed in tutte le competizioni (lo segue Zielinski a quota 2313’) – la sua candidatura non potrà essere ignorata. Fonte: CdS