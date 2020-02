Fabian e Politano fermati dall’influenza ma possibile recupero per Genova

Lavoro personalizzato in palestra per Fabian Ruiz e Politano per postumi influenzali. Incerta una loro convocazione per la gara di lunedì sera a Genova, ma potrebbero figurare tra i convocati. L’ex Inter sarebbe comunque partito dalla panchina – scrive il Corriere dello Sport – mentre Gattuso deve fare i conti soprattutto con le condizioni dello spagnolo. Se il tecnico non lo riterrà pienamente recuperato, allora a Marassi spazio a Lobotka. FonteCdS.