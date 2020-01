Situazione infermeria: si va verso i pieni recuperi, anche Koulibaly

Kalidou Koulibaly è vicino al rientro, così come un altro “galactico” apparso spesso in tribuna (seduto al fianco di Kalidou) che potrebbe fra breve rimettere piede in campo. Assenza pesante quella di Ciro, costretto a starsene ai box dal lontano Sassuolo del 22 dicembre per un problema agli adduttori finalmente rientrato. Anche il belga s’è allenato (interamente) col gruppo, anche per lui si valuterà di volta in volta nei prossimi giorni, prevale intanto ottimismo. Personalizzato invece per l’Allan novello papà (per la terza volta) di ritorno dal Brasile, dove ha conosciuto Matteo; con la squadra totalmente Maksimovic (nella seduta specifica per i difensori, mentre centrocampisti ed attaccanti hanno lavorato assieme su campo diverso), altro pezzo fondamentale da risistemare a breve in quel puzzle ancora incompleto. Fonte: CdS