Agresti: “L’Inter è preoccupata che Giroud vada alla Lazio, una diretta concorrente”

Il giornalista Stefano Agresti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito del mercato in entrata e uscita delle società di Serie A: “Il Napoli sta provando a rinnovare il contratto a Mertens e tratterrà sia lui che Llorente. Petagna? Una grande squadra deve avere alternative in tutti i ruoli e in un 4-4-2 può giocare insieme a Milik. Giroud? La Lazio è in vantaggio anche se l’Inter ha provato a recuperare ieri sera. Forse l’Inter è preoccupata dalla possibilità che vada alla Lazio che proprio è una diretta concorrente. E’ una partita aperta. Criscito? Il Genoa è una grande società, ha una storia e mette tristezza il fatto che il giocatore voleva rimanere ma la società voleva cederlo. Vedersi trattato così non è bello per lui e per i tifosi”.