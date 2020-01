All’Atalanta Petagna era criticato: Ora la Dea è la sua vittima preferita

LA SVEGLIA

All’Atalanta Petagna non segnava poi così tanto (a parte un gol al Napoli dopo appena 9 minuti, al primo tiro in porta che costò la partita agli azzurri allenati da Sarri). Ma è alla Spal che è diventato un goleador ed è veramente esploso: la salvezza dello scorso anno è il frutto dei 16 gol realizzati (uno pure al Napoli), senza considerare che in questo campionato è già a quota 8 con quasi l’intero girone di ritorno da disputare. Il 28 marzo del 2017 esordì anche in Nazionale (il ct era Giampiero Ventura) contro l’Olanda entrando al posto di Eder: è l’unica presenza con l’Itala fino ad adesso, a parte le 7 nell’Under 21. Ironia della sorte è l’Atalanta la squadra a cui ha fatto più reti: 5. Insomma, il cuore è freddo, gelido. Fonte: Il Mattino