Beppe Savoldi: “Il Napoli ha messo la Juventus nelle condizioni di non giocare bene”

Ieri sera a Tv Luna, nel corso del programma “Globuli Azzurri”, condotto da Samuele Ciambriello è intervenuto al telefono l’ex bomber del Napoli degli anni ’70 Beppe Savoldi. “L’altra sera al San Paolo c’era un clima di festa, la squadra è scesa in campo con la giusta determinazione, ha mostrato carattere e al tempo stesso tanto orgoglio, perciò il merito va tutta il gruppo che ha giocato bene contro la Juventus. I bianconeri forse non erano al top della forma, questo va detto, però gli azzurri hanno messo loro nelle condizioni di non rendere al meglio. Sul mercato dico che non è un solo calciatore a rendere un’organico vincente, ma un insieme di bravi giocatori. Per vincere devono esserci le giuste componenti che il Napoli deve ritrovare da qui ai prossimi anni”.

La Redazione