Il Napoli, come spesso dice il suo presidente De Laurentiis, è un work in progress, dove cerca i calciatori giovani in rampa di lancio per farli sbocciare. Secondo i colleghi di Tmw, è stato fatto un tentativo in queste ore sui 10 milioni, tra prestito con diritti di riscatto, per Tripaldelli del Sassuolo. Il club emiliano ha chiesto altri due milioni e la trattativa si è bloccata. Le parti si rivedranno per il mercato estivo per cercare una soluzione che accontenti tutti.

