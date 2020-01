Napoli-Barcellona, nonostante tutto buona la prevendita

I prezzi di Napoli-Barcellona, sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League, hanno lasciato tutti sgomenti, per quanto sono eccessivamente alti. Le curve a 70 euro, peer non parlare della Tribuna Posillipo sui 230 euro. Ieri l’Head of operations Alessandro Formisano ha specificato: “I prezzi contro i blaugrani sono gli stessi di tre anni fa quando affrontammo il Real Madrid, questi alcuni organi di stampa hanno omesso di dirlo. Non potevamo fare nella stessa giornata perchè aspettavamo l’avversario di Coppa Italia per decidere di fare una promozione. Chi ha acquistato i biglietti contro la Lazio, verranno abbinati quelli contro il Barcellona e il match contro l’Inter, 80 euro, quindi di media sui 26 euro, per i nostri abbonati fidelizzati”. Nonostante le polemiche sul web e sui social, è partita bene la prevendita con quasi 2 mila tagliandi già staccati.

La Redazione