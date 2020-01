Il Napoli acquista Petagna, un colpo da k.o.

Il Napoli ieri sera ha ufficializzato l’acquisto di Andrea Petagna, il giocatore della Spal resterà fino a Giugno nella squadra di Semplici per cercare di ottenere la salvezza e poi da Dimaro-Folgarida sarà pronto. L’ex attaccante dell’Atalanta, è appassionato di boxe, quindi un modo per dire che vuole mettere k.o. le difese avversarie. Con il club azzurro guadagnerà 1,6 milioni fino al 2024 e su Instagram ha detto la sua. “Finalmente ho coronato il mio sogno, giocherò in un club ambizioso e che mi permetterà di crescere anche dal punto di vista professionale. Prima però voglio ottenere la salvezza con la Spal e poi penserò al Napoli”. Ieri mattina presso la clinica Villa Stuart c’era alcuni tifosi con tanto di tuta azzurra ad accoglierlo e lui possente ha sorriso e si è fatto selfie con tifosi e addetti ai lavori. Da Giugno penserà ai colori partenopei, ma ora la salvezza per mettere al tappeto gli avversari.

La Redazione