C’è cauto ottimismo per Koulibaly, quasi pronto per Genova

Tutti ben saldi sul pezzo, questa l’esortazione del tecnico. Si va anzitutto verso un recupero eccellente, quello di Kalidou Koulibaly, la cui mancanza s’è avvertita, eccome, nell’ultimo mese e mezzo. Dal dannato momento in cui, fu costretto ad uscire per quell’intervento innaturale su Kulusevski, provocandosi la distrazione al bicipite femorale destro.

Infortunio antipatico che ha richiesto tempi di recupero piuttosto dilatati ma ieri mattina, finalmente, il senegalese è riuscito ad effettuare il primo allenamento in gruppo (scatti e slalom per lui, come si evince dalle foto postate sul sito azzurro) e chissà che non possa rendersi disponibile già per il prossimo monday night con la Samp. Il che rappresenterebbe già un bel passo avanti al fine di tornare a far quadrare i conti in quella difesa che – almeno centralmente – non ha conosciuto pace. Naturalmente le possibilità d’impiego del K2 verranno attentamente valutate, giorno per giorno, evitando forzature.