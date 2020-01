Il Napoli vuole annunciare Kumbulla entro stasera

Il mercato del Napoli potrebbe non essere finito, Giuntoli proporrà un’altra offerta al Verona per Marash Kumbulla. Stasera alle 20 termina la sessione di calciomercato, ed il Napoli vorrebbe acquistarlo ora per giugno. Come riporta Raffaele Auriemma su Tuttosport, ieri Giuntoli ha incontrato il ds del Verona, dicendogli che si è pronti ad investire 25 milioni, compresi i bonus, per il difensore. Gli azzurri con quest’offerta, si porterebbero davanti all’Inter nella trattativa, che è ferma a 20 milioni e non è pronta al rilancio. Il Napoli vuole mettere a segno il terzo colpo: dopo Rrahmani e Petagna, anche Kumbulla.