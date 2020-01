CALCIO FEMMINILE – Secondo successo di fila dell’Italia Under 19 di Sbardella

Arriva in pochi giorni un doppio successo per l’Italia Under 19 di Enrico Sbardella, sconfiggendo per 1-0 la Svezia. Le azzurrine hanno divertito i tifosi sugli spalti dello stadio “Giroud” di Torre Annunziata, con il gol vittoria realizzato da Angela Caloia brava a mettere sotto l’incrocio la respinta del portiere scandinavo. A fine gara le parole di mister Sbardella. “In queste due gare abbiamo avuto l’opportunità – sottolinea – di provare e verificare la condizione fisica di tutte le ragazze a disposizione in vista delle prossime partite che ci accompagneranno all’Elite Round. Ho avuto tante belle risposte e sono molto soddisfatto, anche perché queste vittorie alimentano il morale e fanno crescere l’autostima. Oggi negli ultimi 15 minuti noi siamo calati fisicamente, mentre la Svezia è cresciuta e di conseguenza abbiamo rischiato qualcosa. Ma la squadra ha risposta alla grande, mostrando carattere e personalità. E questo era quello che volevo”.

Fonte: foto figc