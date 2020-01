Inter-Barcellona, 10 dicembre 2019: più offerte, ma prezzi cari

Per le sfide Champions, contro top club come il Barcellona, ogni società ha scelto il proprio modus operandi. La Roma attuò una politica di “prezzi contenuti, l’Inter optò per offerte particolari. I biglietti della curva degli Ultras erano stati venduti già in estate, inseriti in pacchetti di tre gare dei gironi: 135 euro (uno 45), i non abbonati 155 euro (51.6 a partita). Il biglietto singolo meno caro (terzo anello verde) è stato venduto a 85 euro (e c’è stato il record di incasso).