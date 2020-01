Nella notte il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli ha incontrato gli agenti del difensore classe 2000 Kumbulla per cercare un’intesa tra le parti. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, il ragazzo albanese, vorrebbe ponderare bene la decisione in vista dell’estate. l’incontro in linea generale è stato positivo, ma è chiaro che il tutto verrà rinviato per l’estate. L’Inter è alla finestra, anche se rispetto al club azzurro non ha trovato l’intesa con l’Hellas Verona.

La Redazione