MERCATO – Napoli-Amrabat, il nodo è la clausola

Sempre l’asse Napoli-Hellas Verona per il mercato, tiene banco in questi giorni e il club azzurro ha già fatto tutto con la società del presidente Setti. Oltre Rrahamani, certo di vestire la maglia partenopea, ha già trovato gli accordi per Kumbulla e Amrabat. Mentre per il difensore classe 2000 si capirà domani le intenzioni del ragazzo, farlo desistere dalle “sirene” Inter e Juventus, sul centrocampista marocchino il nodo è la clausola. L’entourage di Amrabat la vorrebbe bassa, De Laurentiis non ci sente, perciò c’è una fase di stalla, mentre la Fiorentina, come riporta il Corriere dello Sport, resta alla finestra.

La Redazione