Domani Giuntoli conoscerà le intenzioni del classe 2000 Kumbulla

Mai come in questo momento Napoli e Verona hanno trovato un’unione sul mercato come non mai, anche se in passato avevano già fatto affari con l’arrivo a centrocampo di Jorginho. In estate il club azzurro si è già assicurato l’acquisto di Rrahamani ed ha già trovato l’intesa anche per Kumbulla e Amrabat. Sul difensore albanese classe 2000, sul quale l’ex tecnico dei partenopei Edy Reja ne parla un gran bene, c’è da vincere la concorrenza di Juventus e Inter. Per questo motivo il d.s. Giuntoli incontrerà nella giornata di domani i suoi agenti per provare a convincere a vestire la maglia del Napoli e assicurarsi così le sue prestazioni per la prossima stagione.

La Redazione