SERIE A FEMMINILE – Milan-Pink Sport Bari 6-3, Giacinti mattatrice con una tripletta

L’A.c. Milan di Maurizio Ganz al “Vismara” ha affrontato il Pink Sport Bari nel recupero di campionato, per la nebbia che impedì alle pugliesi di partire per la Lombardia. Le rossonere vincono con il punteggio di 6-3, dove la mattatrice della sfida è il capitano Valentina Giacinti, autrice di una tripletta. In gol per il Milan anche Heroun, Jane e la neo arrivata Thorvaldsdottir B. . Per il Pink Sport Bari a segno: Torres, Carp e Manno. Domenica per le rossonere ci sarà il derby contro l’Inter.

La Redazione