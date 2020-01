Gattuso non è un uomo social, alcuni suoi predecessori invece…

NAPOLI

Non è un uomo social. Anche perché non ha neanche il tempo per starci su da quando allena il Napoli. Ma Rino Gattuso sa e legge tutto quello che viaggia nel mondo internet. È preparato il tecnico partenopeo. Nulla gli sfugge, lo si vede quando nelle conferenze stampa evidenzia dei termini usati dai media in tv, in radio e sui siti che riguardano la squadra azzurra. Di sicuro chiede aiuto agli uomini della comunicazione partenopea ma sapendo di doversi confrontare in una piazza molto difficile come quella napoletana si documenta molto.

D’altronde l’anno scorso era sulla panchina del Milan e anche lì non si scherza dal punto di vista mediatico. Naturalmente anche quando legge qualcosa che non gli va non attacca questo o quel giornalista. Ma si limita ad evidenziare le cose che non lo convincono. Come è giusto che sia. Non ha il blasone di Ancelotti e neanche di Benitez.

Entrambi i campioni delle panchine avevano un gran lavoro alle loro spalle. Rafa pagava un addetto stampa, Carletto ha uno staff che gli cura i social. È molto attivo su Instagram dove ha un profilo molto seguito. Si è messo al passo con i tempi ma di esperienza ne ha da vendere. Gattuso, invece, si deve formare. Deve crescere sotto tutti i punti di vista. Essendo un sanguigno dice sempre quello che pensa. Naturalmente dopo la vittoria contro la Juventus è stato portato in trionfo da tutti i giornali. Il suo capolavoro tattico contro la Signora è stato elogiato in tutte le lingue.

Non tutti, infatti, si possono permettere di incartare una corazzata come quella bianconera. Non a caso i sostenitori della Signora si sono arrabbiati molto con Sarri perché si è fatto mettere sotto da Gattuso. Che tutti ritenevano non all’altezza della situazione. Ne ha subite di critiche il tecnico calabrese. Rimanendo sempre al suo posto ma evidenziando le sue ragioni. Si è preso le responsabilità di alcune sconfitte ma poi ha chiamato in causa il gruppo nel tentativo di spronarlo. E a quanto pare c’è riuscito. Con la speranza che si possa continuare a vincere nelle prossime gare. Fonte: Il Roma