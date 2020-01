D. De Luca: “Mertens-Chelsea? Vi raccontiamo la verità”

Nel corso del programma di Radio Kiss Kiss a Radio Gol, il collega Diego De Luca aggiorna sul mercato del Napoli in tempo reale. “In questi minuti si sta parlando del passaggio in questa sessione di mercato di Dries Mertens al Chelsea, ebbene, da notizie in nostro possesso, il belga resterà al Napoli al 100%. Non si muoverà perchè vuole superare il record di gol di Hamsik, entrando così nella storia del club azzurro. Il rinnovo? Non è tramontata l’ipotesi che alla fine possa dire di sì, perchè è lui felice di vestire questi colori sociali, così come la società di De Laurentiis, ma aspettiamo gli eventi, ma certamente chiuderà la stagione nel Napoli”.

La Redazione