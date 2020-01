Per il ruolo di attaccante Petagna supera Pinamonti

Il Napoli si guarda attorno per il mercato estivo, in modo particolare per il ruolo di attaccante e alla fine sarebbe stato scelto Andrea Petagna della Spal. La punta ex Atalanta ha già detto sì alla maglia azzurra, si sta già discutendo dei diritti d’immagine, ma non dovrebbe essere un ostacolo per il suo passaggio con il club partenopeo. Con la Spal c’è la differenza di 1 milione che nelle prossime ore potrebbe essere colmato. Petagna l’ha spuntata rispetto a Pinamonti del Genoa, ma di proprietà dell’Inter, visto che i rossoblu non se ne vogliono privare in questa sessione di mercato e poi si doveva anche parlare con la società nerazzurra. Il Napoli perciò ha puntato tutto sulla punta della Spal e potrà così avere il vice-Milan per la prossima sessione di mercato.

La Redazione