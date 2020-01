Hysaj si gode il momento dopo la maiuscola prestazione contro CR7

STIMA

Da quando è arrivato Gattuso, Hysaj ha quasi sempre giocato. Ha sfruttato un’opportunità e poi un’altra e un’altra ancora. Ha fallito solo con la Lazio in Coppa Italia, con quel rosso ingenuo in pochi minuti, poi ha collezionato una serie di positive prove con l’ultima, contro la Juve, apice della sua rinascita. Hysaj ha contrastato Cristiano Ronaldo anticipandolo spesso, rincorrendolo solo una volta, ma in campo aperto, per il resto francobollandolo ovunque, per il campo, con un’attenzione e un sacrifico tattico totale per oltre novanta minuti. Non è un caso che il gol del 2-1 sia arrivato quando CR7 s’è spostato sul lato mancino, inserendosi in area tra Di Lorenzo e Mario Rui, sorprendendoli. Ora Hysaj si gode il momento, il futuro resta in bilico, senza rinnovo andrà via ma nulla è stato ancora deciso. Anche l’addio sembrava certo. Oggi Hysaj è un nuovo riferimento. Fonte: Il Roma