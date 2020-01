La Spal prende tempo su Petagna, vuole venderlo a giugno

Come si legge dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non è ancora fatta per il passaggio di Andrea Petagna al Napoli. L’offerta presentata alla Spal è di 17 milioni di euro, più 4-5 di bonus per un totale di 22 milioni. Ma la Spal è intenzionata a tenersi il calciatore fino al termine della stagione perché sa che alla fine con altri 7-8 gol realizzati, varrà di più e potrebbe venderlo ad una cifra maggiore. Ma Petagna ha voglia di accettare il Napoli, avendo già un accordo con gli azzurri, alla fine la sua volontà potrebbe sbloccare la trattativa.

Fonte GdS