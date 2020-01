Il messaggio di Politano: “Pronto ed emozionato per questa avventura”

Matteo Politano è un attaccante di piede mancino che gioca alto a destra. Nello scacchiere tattico prenderà il posto di Callejon, diventandone anche l’erede quando a luglio lo spagnolo lascerà l’azzurro per fine contratto. Da ieri l’attaccante è è un nuovo giocatore del Napoli, con l’ufficialità arrivata nella giornata di ieri.

IL MESSAGGIO DI POLITANO

Il neo giocatore azzurro ha pubblicato uno nuovo post su Instagram, dove saluta la piazza Inter e saluta la nuova partenopea: «Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori – ha scritto Politano – grazie anche all’Inter per l’opportunità che mi ha dato. Ci tengo davvero a salutare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso, società, compagni, staff e collaboratori. Un grande grazie anche ai tifosi che mi hanno sempre appoggiato».

Politano oggi sarà a Napoli, nel pomeriggio prenderà parte al primo allenamento agli ordini di Gattuso, e lunedì sera a sarà a disposizione per la partita in casa della Sampdoria. Non si esclude un suo impiego, se non da titolare ma probabilmente a partita in corso. Politano si “gioca” il posto con Callejon e Lozano, quest’ultimo comincerà a lavorare per fare da alternativa a Insigne sul versante sinistro dell’attacco, con Mertens che farà la prima punta con Llorente in alternativa a Milik. Ora Gattuso ha un attacco di tutto rispetto. Fonte: Il Roma