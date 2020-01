Il casting per la fascia sinistra del Napoli viene vinto da Ricardo Rodriguez, 27 anni: il Napoli e il Milan sono alla ricerca di un accordo per il prestito gratuito. Sullo svizzero, come per Demme e Politano, da ieri al Napoli, c’è lo zampino di Gattuso.

A tre giorni dalla fine del mercato, De Laurentiis è alla ricerca sempre di un attaccante: vicinissima l’intesa con la Spal per Petagna ma occhio al rilancio per Mateta del Mainz e Pinamonti del Genoa.

