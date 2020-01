MERCATO – Oltre Petagna tre nomi nuovi per l’attacco

Il Napoli si sta muovendo su più fronti per cercare di rinforzare la rosa anche per la prossima stagione. Detto dell’asse con l’Hellas Verona molto attivo, c’è da pensare all’attacco, muoversi prima in vista dell’estate. Il club azzurro, come riporta il Corriere dello Sport, ha due nomi su tutti, Petagna e Pinamonti. Sull’attaccante della Spal, si è spinto fino a 22 milioni + 2 di bonus, ma la società di Ferrara non vuole cederlo adesso visto che lotta per la salvezza. Nelle ultime ore è spuntato quello della punta del Genoa, ma qui è più articolato visto che è in prestito, viene dall’Inter, dovresti convincere i nerazzurri, valore 18 milioni. Altri nomi per l’attacco sono Mateta e Lasagna, quindi c’è l’imbarazzo della scelta.

La Redazione