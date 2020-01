Tutti i termini dell’accordo di Matteo Politano

Due anni dopo, ecco Politano: ci sono voluti due milioni di euro di prestito, un riscatto di diciannove milioni pagabili in più rate e poi altri due eventualmente di bonus non semplici, ma neanche impossibili da raggiungere.

E per l’esterno: due milioni e duecentomila euro a scalare, sino al giugno del 2024. A Gennaio l’esterno classe ’93 era ad un passo dalla Roma, nello scambio con Spinazzola all’Inter, saltato all’ultimo. Il Napoli ha deciso di puntare tutto su Politano, calciatore che per Gattuso ricorda Suso per la sua duttilità tattica, il dribbling e il tiro in porta. Ora manca solo il twitter presidenziale.

