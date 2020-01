Cds Campania – “POLIT’ AMO”. Due anni dopo  sfreccia a Napoli  ecco Matteo

Da Reggio Emilia a Napoli, passando per la Milano nerazzurra, è un viaggio: e ci si possono impiegare anche due anni per riuscire a concluderlo, nonostante tutto. Ma c’era tempo, nel gennaio del 2018, e nessuno avrebbe sospettato che prima o poi Politano ce l’avrebbe fatta. E’ stato un percorso un po’ tortuoso, persino accidentato, e ci sono state varie tappe, non sempre agevoli: ma ora che il passato riempie semplicemente di aneddoti questo rally da Nord a Sud, sta per cominciare un’altra escursione, ormai certificata dalle visite mediche di Villa Stuart e dalla stretta di mano con De Laurentiis. Fonte: CdS