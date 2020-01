G. Di Marzio: “Aggiornamenti su Petagna e Kumbulla”

Nel corso della trasmissione di Sky Sport 2 “E’ sempre calciomercato l’originale”, il giornalista Gianluca Di Marzio, aggiorna sulle strategie della società partenopea. “Dopo Demme, Lobotka e Politano, quest’ultimo manca solo l’ufficialità, il mercato del Napoli non si fermerà per la sessione estiva. Continui contatti con la Spal per Petagna, offerti 22 milioni +2 di bonus, ma il club emiliano ha detto di no. La novità è che con 18 milioni +2 di bonus si può chiudere e poi farlo arrivare in estate. In serata raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per il classe 2000 Kumbulla, 20 milioni + 4 di bonus, ora ci sarà da trovare l’intesa con i suoi agenti con l’auspicio che vada diversamente da Amrabat”.

La Redazione