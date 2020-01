Alex Meret “ritrova” e si riprende il reparto arretrato azzurro

Ci teneva particolarmente, Alex Meret. Ed a parte una piccolissima indecisione nel finale, ha fornito una prestazione di livello, in linea con i suoi standard. «Sono dispiaciuto per il gol sul finale perché ci teniamo a tenere la porta imbattuta». Ringrazia il San Paolo, Alex. «Il pubblico è stato fondamentale, sostenendoci dal primo all’ultimo minuto, dandoci una grande spinta. Una buona parte di merito va anche a loro». Preciso il coordinamento con Manolas & C., l’Albatros venuto da Udine è tornato ad innestarsi con estrema naturalezza nei meccanismi del reparto arretrato. Emblematico il gesto finale, con l’insuperabile Manolas (che sentiva molto il match) corso immediatamente ad abbracciare il giovane compagno, mentre i bianconeri uscivano a capo chino. Meret sa bene che è tempo di risalite e che le prossime occasioni d’un girone di ritorno appena cominciato diventeranno fondamentali, che dovrà sfruttarle all’osso per convincere in via definitiva chi fa le scelte. Perché poi fra campionato e coppe varie si entrerà anche in clima Euro 2020, lì dove c’è un pass definitivo da ritagliarsi, affinché quell’unica presenza in azzurro (l’altro) con l’Armenia, possa trovare presto adeguata compagnia.

CdS