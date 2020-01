Corbo: “Rapporto confidenziale tra Gattuso e ADL, con Ancelotti invece…”

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo editoriale di Repubblica, ha raccontato alcuni aneddoti legati al rapporto tra De Laurentiis e il tecnico azzurro: “Gattuso riceve senza sbuffare una decina di telefonate al giorno da De Laurentiis, che ad Ancelotti raccomandava invece senza esiti metodi meno blandi. È confidenziale il rapporto di Giuntoli con il nuovo allenatore, sono quasi coetanei, molto più formale con il pluridecorato Ancelotti. Non è facile confrontarsi con chi ha vinto tutto, nemmeno trovare le parole giuste per dire e non dire. Il sopracciglio sinistro di Carletto fissava limiti invalicabili”.

Corbo aggiunge: “Con Gattuso si svolge tutto sotto il suo controllo. Ne deriva anche una disciplina sancita da regole e multe. Non eccessiva come ai tempi di Mazzarri che si alzava a tavola per rimproverare chi parlava a voce alta. Scenate imbarazzanti. Con Gattuso sono vietati i telefonini a pranzo e cena, puniti i ritardi, nessuno può alzarsi prima dell’allenatore. Ancelotti invece preferiva cenare al “tavolo imperiale”, 4 lati con 5 posti. Sedeva alla destra del presidente”.