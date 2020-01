Dalla Svizzera – Per Rodriguez in azzurro solo questione di ore!

La notizia arriva dalla Radio Televisione Svizzera. Il terzino rossonero, Ricardo Rodriguez, sarebbe pronto e vicinissimo alla firma con il Napoli, dove ritroverebbe mister Gattuso). Sfumato il passaggio al Fenerbahce, il difensore che non vorrebbe “perdere” il treno per Euro 2020, dovrebbe riempire la casella relativa alla fascia sinistra che in azzurro, viste le condizioni complicate di Ghoulam, vede come unica pedina sullo scacchiere del tecnico calabrese, Mario Rui. Da aggiungere che Rodriguez non risulta neanche nella lista milanista dei convocati per la gara contro il Torino…