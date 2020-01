SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Tris esterno per l’Under 16 di Matafora

Vittoria netta dei nostri Under 16 allenati da Mister Matafora contro la Junior Giugliano, superata per 3-0 nella gara valevole per la 13ª Giornata del Campionato Regionale. Partita tosta in un scontro ravvicinato tra le due compagini, distanziate solo da quattro punti prima della gara, ma bravi i nostri biancoazzurri ad approcciarsi alla sfida con la mentalità giusta e strappare tre punti che li vede proiettati sempre più nelle zone d’alta quota della classifica. Primo tempo da protagonista per l’Internapoli che gioca bene e passa in vantaggio dopo pochi minuti con un’azione corale firmata con la realizzazione di Gison, dopo essersi scambiato palla con Petillo e Bruno. Il gol fulmineo mette in discesa la gara e dopo 10 minuti arriva il raddoppio firmato ancora da Gison su iniziativa personale, battendo la seconda volta il portiere avversario con una diagonale indirizzata al palo opposto. Il doppio vantaggio viene gestito bene fino alla fine del primo tempo, messo però a rischio dalla traversa colpita dagli avversari dal limite. Nella ripresa, il pallino del gioco rimane sempre da parte dei nostri ragazzi che si vedono annullati ingiustamente il gol del cappotto, raggiunto poco dopo su contropiede concretizzato da Capasso su assist di Palumbo. Terza piazza di nuovo occupata dai ragazzi di Mister Matafora che chiudono il girone d’andata in positivo, in piena lotta Playoff.

Pareggio lottato per i nostri Under 16 GENFRA allenati da Mister Carducci che non riescono ad andare oltre lo 0-0 contro la Pro Vives, nella gara valevole per l’11ª Giornata del Campionato Regionale. Tanta fame e tanta voglia di far bene per i nostri biancoazzurri che però non trovano la quadra davanti alla porta, pur mettendosi in campo in maniera solida e riuscendo a contrastare bene un avversario preparato. Uno scontro ravvicinato non semplice e conclusosi con un nulla di fatto, permettendo comunque ai ragazzi di Mister Carducci di rimanere in corsa per posizioni di media classifica, alla portata con un prosieguo di lavoro ben mirato e con la stessa volontà messa in campo dai nostri ragazzi in questa gara.

La Redazione