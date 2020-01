Alessandro Vinciguerra, da Portici a Cagliari per emergere in campo nazionale

I serbatoio che provengono dalla Campania continuano a sfornare ragazzi di talento e con ampi margini di crescita. Questo è il caso di Alessandro Vinciguerra, ragazzo di Napoli, classe 2005, cresciuto nella Cantera Portici, ora al Cagliari. Il passaggio al club sardo è merito del direttore della New Team San Giovanni e talent-scout del Cagliari Gennaro Ciotola. Alessandro Vinciguerra è il classico brevilineo, può giocare anche da seconda punta ed è bravo nell’1 contro 1. In un girone competitivo con squadre come: Atalanta e Milan su tutte è capocannoniere con 13 reti, domenica autore di una tripletta contro il Pordenone, così come contro la Spal, gli orobici e i rossoneri, Hellas Verona e Venezia, doppietta al Cittadella e infine al Bologna.

La Redazione