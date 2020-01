Ore 20,45: Coppa Italia – Milan/Torino le possibili formazioni del CDS

Uomini contati per il Toro in vista della semifinale di Coppa Italia. Il gruppo di Walter Mazzarri è infatti ridotto all’osso, considerando come lo squalificato Soualiho Meité si aggiunga alla lista di indisponibili perché infortunati (Ansaldi, Baselli, Edera e Zaza) o perché con la valigia in mano (Iago Falque e Parigini). Così contro il Milan si vedrà di fatto un Toro del tutto simile a quello che è imploso sabato sera contro l’Atalanta, con Mazzarri che potrà quantomeno recuperare Ola Aina e Tomas Rincon, assenti in campionato per squalifica. Via libera quindi al 3-4-2-1 con Salvatore Sirigu in porta, Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Gleison Bremer in difesa, Lorenzo De Silvestri, Sasa Lukic, Rincon e Aina in mediana, Simone Verdi e Alex Berenguer alle spalle di capitan Andrea Belotti.

