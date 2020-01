Gigi Buffon “snobba” il Napoli: “Sconfitta indolore al San Paolo”

La Juventus di Maurizio Sarri si lecca le ferite dopo la sconfitta di Napoli e pensa già alla sfida in casa contro la Fiorentina di Iachini. Ai microfoni di Sky Sport 24 le parole di Gigi Buffon sulla partita del San Paolo.

Cos’è successo a Napoli? “È stata una brutta sconfitta sicuramente, nel modo, visto che potevamo e dovevamo fare qualcosina di meglio, però sono quei passaggi negativi delicati che in una stagione servono per ritrovare fame e umiltà e per non dare nulla per scontato. Abbiamo forse sottovalutato un Napoli in emergenza. Sapevamo che saremmo rimasti primi anche in caso di sconfitta, se fosse stata una partita determinante sono certo che la Juve avrebbe vinto. Serviva più ferocia da parte nostra”.

La Redazione