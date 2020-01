Le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, mettono in evidenza che il mercato del Napoli potrebbe non terminare con l’ormai arrivo di Politano. Per l’attacco c’è Andrea Petagna della Spal, giocatore che piace molto al club azzurro, si arriverà ad offrire 21 milioni + bonus. Oggi il d.s. Giuntoli sarà a Milano per incontrare la società di Ferrara per tentare un nuovo assalto e in caso di successo potrebbe partire Llorente in questa sessione di mercato.

La Redazione