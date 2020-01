Insigne a Sky: “E’ la vittoria nostra e di tutta Napoli”

IL RITORNO DI SARRI

«Ho vissuto la partita serenamente. Sarri? È il nostro mestiere, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Fa piacere aver vinto contro la Juve e aver fatto una grande partita, è la vittoria nostra e di tutta Napoli», le parole a Sky nel dopo partita. Parole da capitano, Insigne ha riconquistato i tifosi con una prestazione fantastica impreziosita da uno dei suoi gol più belli in assoluto segnati in maglia azzurra: Lorenzo impatta benissimo il cross di Callejon, e gira in porta un pallone imprendibile in mezza rovesciata: un gioiello del suo repertorio, una rete bellissima che cancella di colpo tutte le occasioni che non era riuscito a concretizzare in questo campionato. Fonte: Il Mattino