Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Esordio vincente a Torino per il Napoli di Angelini”

TORINO –NAPOLI 1-2

TORINO – Lewis 6; Singo 5,5, Marcos Lopez 5 (67’ Moreo 5,5), Celesia 5,5, Ghazoini 6, Munari 6, Sandri 5 (67’ Rotella 5), Greco 5,5, Kouadio 6 (78’ Rocossa s.v.), Gonella 6, Ibrahimi 6 A disp. Trombini, Enrici, Siniega, Rotella, Ricossa, Bongiovanni, Garetto, Moreo, Kone, Onisa, Pirola All. Sesia 5,5

NAPOLI – Idasiak 6,5; Zanoli 6, Costanzo 6, Ceparano 5,5 (87’ D’Amato), Manzi 6,5, Senese 6,5, Vrikkis 7 (79’ Labriola s.v.), Zanoni 5,5, Vianni 6,5, Zedadka 6 (87’ Virgilio s.v.), Palmieri 5,5 A disp. Mancino; Tsongui, D’Onofrio, Potenza, Labriola, Cavallo, D’Amato, Cioffi, Virgilio All. Angelini 6,5

Marcatori: 19’ Vrikkis (N); 25’ Ibrahimi (T) rig.; 30’ Vrikkis (N)

Arbitro: Mattia Caldera di Como; Ass1: Niedda; Ass2: D’Elia

Note: Ammonito: Sandri, Enrici (T); Idasiak (N), Recupero: 1’ p.t.; 4’ s.t.

TORINO – Inizio di partita allo stadio Pieri di Chieri, equilibrato, dove il Napoli si chiude al meglio, concedendo poco ai padroni di casa granata allenati da Sesia. Gli azzurrini sono partiti con il piede giusto e sblocca la gara con il colpo di testa di Vrikkis, cross di Zedadka, il greco scatta sul filo del fuorigioco e batte il portiere del Torino Lewis. I granata rispondono con il tiro dalla distanza di Singo e Idasiak devia in calcio d’angolo. I partenopei però commettono un ingenuità con il portiere polacco che commette fallo da rigore, Ibrahimi trasforma dal dischetto. Il Napoli ha la palla per tornare in vantaggio con Vrikkis, ottimo intervento di Lewis che salva i padroni di casa. Il cipriota però si riscatta e approfitta di una difesa granata non attenta e con un diagonale realizza la doppietta, il tutto nasce dallo spunto di Vianni. Partita vibrante, gli azzurrini giocano di rimessa, ma il Torino sfiora il pari con Gonella, stavolta Idasiak salva con i piedi. Il portiere polacco si supera ancora con una parata d’istinto sul tiro di Munari. Ad inizio ripresa la musica non cambia, il Torino cerca la via del gol, i partenopei giocano di rimessa. I padroni di casa cercano l’assalto alla porta azzurra con Gonella, ma quest’ultimo trova sulla sua strada un super Idasiak che compie altri due miracoli. Nel finale il Napoli in contropiede spreca il terzo gol con Labriola, ma tutto solo manda sul fondo. Un successo che toglie gli azzurrini dall’ultimo posto e bissa il successo dell’andata contro il Torino. Prossimo match sabato in casa contro il Bologna.

PARTITE PRIMAVERA

Chievo Verona-Roma 2-2

Inter-Pescara 2-2

Empoli-Juventus 2-0

Bologna-Fiorentina 0-1

Atalanta-Sampdoria 2-2

Genoa-Cagliari 1-3

Torino-Napoli 1-2

Lazio-Sassuolo 0-2

Classifica Primavera 1 – Atalanta 42, Cagliari 35, Inter 28, Roma e Juventus 27, Genoa 24, Empoli e Sampdoria 23, Sassuolo 20, Torino e Fiorentina 18, Lazio 17, Bologna 16, Pescara 15, Napoli 12, Chievo Verona 11,

Alessandro Sacco