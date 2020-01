Il Napoli femminile batte in rimonta il Cesena, decisiva Gelmetti

Il Napoli femminile ottiene la seconda vittoria di fila, dopo aver battuto il Vittorio Veneto per 2-0, anche il Cesena, non senza qualche sofferenza. Le ospiti sbloccano la gara su rigore trasformato da Pecorelli, poi arriva la rimonta. Pareggio a fine primo tempo con un bel diagonale di Anita Coda e nella ripresa il gol vittoria di Gelmetti. Nel finale sprecati diverse azioni in contropiede per chiudere la pratica, dove si è passati ad un 5-3-2. Ora le prossime sfide in trasferta contro San Marino e Lazio, dove si deciderà in gran parte il destino delle azzurre di Marino.

La Redazione