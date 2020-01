SERIE C FEMMINILE – Il Pomigliano batte il Palermo e vola a +10

Quest’oggi c’era lo scontro al vertice in serie C femminile tra il Pomigliano e la Ludos Palermo, le campane ottengono un importante successo con il punteggio di 2-1. Il Pomigliano sblocca la partita con Galluccio, il raddoppio è di Fabiana Vecchione, le siciliane accorciano a fine primo tempo con il gol di Dragotto. Con questo successo la squadra granata vola a +10 ed ha ottime opportunità per vincere il campionato in vista dello spareggio play-off.

La Redazione