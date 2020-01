Arek Milik, nonostante il “digiuno”, sorride alla fatica

Ultima partite a digiuno. Sembra strano per il trend a cui ci aveva abituati e a cui si era abituato Arek Milik. L’ultimo gol risale alla sfida con l’Inter, quello del momentaneo 2-1, e poi Arek è rimasto a secco con Lazio e Fiorentina in campionato, e ancora con i biancocelesti di Inzaghi in coppa. Lui, capocannoniere del Napoli con 10 reti, 7 in campionato e 3 in Champions, però continua a lavorare serenamente: «Allenamento e sorrisi», il messaggio pubblicato a mezzo social in calce a una foto che lo ritrae sorridente nel bel mezzo di una sessione al centro sportivo di Castel Volturno. La sua media realizzativa, come si legge sul CdS, comunque, resta di ottimo livello in questa stagione: 10 gol in 15 partite, per la precisione, e soprattutto un gol ogni 113 minuti. Niente male, altroché: Cristiano, autore di 19 reti in 25 partite, viaggia alla media di un gol ogni 116 minuti.