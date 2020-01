SERIE B FEMMINILE – Il Napoli batte il Cesena e torna primo in classifica

Domenica importante per il Napoli femminile di Geppino Marino, ha affrontato il Cesena e vince la sfida di rimonta. Le romagnole passano in vantaggio su rigore trasformato da Porcarelli. Le azzurre però non si arrendono e realizzano la rimonta con le reti di: Coda a fine primo tempo e a metà ripresa con Gelmetti. Il San Marino perde contro la Lazio, il Napoli torna in testa alla classifica e nelle prossime due giornate i due scontri diretti che decideranno in parte la stagione delle partenopee.

La Redazione