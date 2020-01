Politano-Napoli, sta arrivando l’erede di Callejon

Già due anni fa il Napoli e Politano stavano per dirsi di sì, ma poi saltò all’ultimo per la ferma posizione del Sassuolo, questa volta ci siamo per davvero. Domani mattina l’esterno classe ’93 svolgerà le visite mediche a Villa Stuart, per la seconda volta, dopo la vicenda Spinazzola saltata all’ultimo momento. Subito dopo andrà nella sede della Filmauro per la firma del contratto. La formula dell’operazione, secondo il CdS, sarà prestito di 18 mesi a 2,2 milioni, con obbligo di riscatto a 19 milioni + bonus. Politano guadagnerà oltre 2 milioni d’ingaggio e subito dopo il twitter del presidente potrà essere a disposizione di Gattuso, già da martedì. L’erede di Callejon è arrivato, poi dopo si penserà a vendere Younes che piace a Genoa, Sampdoria e Torino.

La Redazione