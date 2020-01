Il Roma – A. Sacco: “Trasferta a Torino per il Napoli del neo allenatore Angelini”

TORINO – Oggi alle ore 12,00, presso il campo “Comunale di Filadelfia”, i padroni di casa del Torino allenati da mister Sesia affronteranno il Napoli del neo tecnico Angelini per la prima di ritorno. All’andata gli azzurrini vinsero per 1-0, con la punizione vincente di Vrakas, ma da quella partita i partenopei non si sono più ripetuti, a livello di prestazione, fino ad arrivare all’ultimo posto e all’esonero di Baronio. La compagine granata ha 18 punti in classifica, reduce dal buon punto in casa della capolista Atalanta. Della rosa di mister Sesia da tenere d’occhio il trequartista Gonella, il laterale Ibrahimi, mentre a centrocampo Sandri e Greco. La difesa non sempre è apparsa impeccabile, quindi sarà importante sfruttare le occasioni che verranno concessi. Il Napoli dovrà metterci da qui a fine stagione tanto impegno e concentrazione, per risalire la china ed uscire dalla zona retrocessione. Per mister Angelini non sarà un compito facile, oggi non ci sarà la punta Sgarbi, ma lavorerà prima sull’aspetto psicologico per ridare brio agli azzurrini.

PARTITE PRIMAVERA

Chievo Verona-Roma 2-2

Inter-Pescara 2-2

Empoli-Juventus 2-0

Bologna-Fiorentina 0-1

Atalanta-Sampdoria 2-2

Genoa-Cagliati domenica ore 10,00

Torino-Napoli domenica ore 12,00

Lazio-Sassuolo domenica ore 14,00

Classifica Primavera 1 – Atalanta 42, Cagliari 32, Inter 28, Roma e Juventus 27, Genoa 24, Empoli e Sampdoria 23, Torino e Fiorentina 18, Lazio e Sassuolo 17, Bologna 16, Pescara 15, Chievo Verona 11, Napoli 9

Alessandro Sacco