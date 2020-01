Napoli ultima missione, cercare un acquirente per Ghoulam

Dopo aver ufficializzato Matteo Politano, mancano solo i passaggi di rito, visite mediche e la firma sul contratto, il Napoli avrà un’altra missione sul mercato, cercare un acquirente per Ghoulam. Per tutta la sessione di Gennaio il club azzurro assieme al suo agente Jorge Mendes, come riporta il CdS, hanno cercato le squadre per il laterale franco-algerino, ma al momento tutti i tentativi sono andati a vuoto. In caso di sua cessione, i partenopei andranno su Tsimikas che dall’inizio della sessione invernale aspetta un cenno da Napoli per vestire la maglia azzurra.

La Redazione