[Formazioni] Napoli-Juventus, Meret favorito su Ospina, dubbio a centrocampo per Sarri

Ieri pomeriggio Gattuso ha ricevuto una notizia buona e una cattiva. La positiva è il recupero di Maksimovic per la lista convocati, anche se partirà dalla panchina, quella negativa è la gastroenterite di Ospina. Il portiere colombiano, secondo il Corriere dello Sport, molto probabilmente non sarà neanche in panchina, al suo posto tornerà tra i pali Meret. Il resto dell’undici degli azzurri c’è un solo dubbio a centrocampo, chi tra Lobotka e Fabian Ruiz nel terzetto della mediana, con lo spagnolo avanti rispetto allo slovacco. La Juventus invece non rischierà il tridente pesante, probabile Dybala e non Higuain assieme a Cristiano Ronaldo, con alle spalle Ramsey. A centrocampo ballottaggio Matuidi–Rabiot con il primo in leggero vantaggio.

