Giuntoli lavora ai rinnovi: Per Mertens e Callejon tutto fermo

Tutto fermo sul terzino sinistro perché non sono arrivati sviluppi in uscita su Ghoulam, nessuna offerta ufficiale per il terzino algerino. Se dovesse muoversi qualcosa il Napoli potrebbe fiondarsi sul terzino greco Tsimikas dell’Olympiacos. Una cessione certa sarà quella di Younes, in vantaggio la Sampdoria ma restano in corsa Genoa e Torino e ci sono anche club esteri, soprattutto di Bundesliga Questione rinnovi, nessuna novità per Mertens che sta ancora riflettendo sul suo futuro. Non rinnoverà Callejon che andrà via a scadenza di contratto. Ultimi dettagli per Maksimovic, continuano le trattative con Milik, Zielinski e Allan. Fonte: Il Mattino